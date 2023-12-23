ЗСУ намагаються розвинути успіх на Херсонщині та відбивають атаки під Авдіївкою: де точаться бої (карта)

ЗСУ продовжують тримати оборону на всіх напрямках

У п'ятницю, 22 грудня, російські окупанти здійснили чергові невдалі спроби витіснити українських військових з плацдарму на лівому березі Херсонської області. Крім того, війська РФ продовжили атакувати на Авдіївському напрямку, але українські захисники відбили всі ворожі штурми.

Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України в оперативній інформації станом на 06.00 23 грудня. Зазначається, що протягом минулої доби, 22 грудня, відбулося 75 бойових зіткнень.

Також зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У Генштабі підкреслили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де відбито 4 атаки. На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено 3 винищувача-бомбардувальника Су-34. Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління противника.

Нагадаємо, ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин спрогнозував, коли зменшиться інтенсивність ворожих атак.