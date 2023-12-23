Росіяни знахабніли: у ЗСУ розкрили подробиці збиття одразу трьох ворожих Су-34

Тепер росіяни мають тричі подумати, чи варто підлітати до наших кордонів

Знищення трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 22 грудня стало блискучою операцією Збройних сил України. Також збиттю посприяло те, що ворожі літаки підлетіли максимально близько до українських військових.

Про це в ефірі "Українського радіо" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він назвав це топподією місяця або й пів року.

"Це гарні новини: ніколи не було одразу трьох "жирних" цілей, хіба що на початку агресії, коли ворог дійсно поводив себе нахабно, залітаючи фактично над українськими містами, коли він перехоплювався "Буками" та "С-300". Росіяни знахабніли знову, тобто їх нічого не навчила брянська історія, одеські історії, де були теж перехоплені і "Су-24", і "Су-35". І тут вже знову цікава і дуже приємна для нас історія – одразу три збиті борти, коли вони знахабніли, хотіли завдати ударів якомога глибше по нашій території, підлетіли і були знищені", — підкреслив Ігнат.

Він відзначив блискучу роботу української ППО. Речник підкреслив, що саме вони завдали болючого удару окупанту.

"Командувач Повітряних сил спланував цю операцію вже не вперше і дійсно велика відповідальність і на його плечах. Тому маємо розуміти, що непросто завдавати таких ударів тоді, коли ворог фактично близько до лінії бойового зіткнення контролює повітряний простір, де розташовано чимало вогневих засобів ворога, де чимало його "очей" – і безпілотна авіація, і літаки дальнього радіолокаційного виявлення, і космічна розвідка. Безумовно, ворог має і агентуру, тому таку операцію провести дуже непросто", – розповів Ігнат.

Речник Повітряних с додав, що після цього росіяни тричі подумають, чи варто підлітати до наших кордонів. Він також зазначив, що Україні потрібно більше засобів, щоб таких втрат у ворога було більше і він припинив терор нашої держави.

"Припинив атаки керованими авіабомбами та ракетами. А далі можемо вже потіснити його з повітряного простору, маючи і літаки, і засоби ППО", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ збили російський бомбардувальник, який намагався атакувати Одесу.