Чи змінить Путін позицію щодо війни після виборів? Посол пояснив, чого чекати Україні

Росіяни дедалі менше підтримують війну РФ проти України, зокрема через санкційні обмеження

Росія не має наміру припиняти війну в Україн й тим більше не прагне переговорів. І немає підстав вважати, що після президентських виборів, запланованих на 2024 рік, погляди Путіна зміняться.

Таку думку висловив новий посол Німеччини в Росії Александер Ламбсдорфф, повідомляє німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Водночас він додав, що підтримка війни серед звичайних росіян падає.

"Путін щойно ще раз підтвердив свої військові цілі, він взагалі не бажає вести переговори. Немає жодного приводу припускати, що після президентських виборів у Росії у 2024 році Путін може змінити своє ставлення", — стверджує німецький дипломат.

Новий німецький посол вважає, що з великою ймовірністю Володимир Путін буде знову переобраний на президентській посаді. Немає жодних ознак того, що має проблеми зі здоров’ям, а "розломи в путінській системі" — не показники того, що замість Путіна можуть обрати нового президента. Тому 2024 року президентом знову стане російський диктатор.

Щодо західних санкцій, то, на думку посла ФРН у Росії, то вони діють. І подальше їх посилення може бути ефективним, але це не "вимикач світла".

"Ви не можете ввести санкції та в той же момент поміняти поведінку сторони, що підпадає під них. Однак штрафні заходи призначені для того, щоб максимально підвищити ціну за певні дії, і у випадку з Росією можна вважати доведеним, що так і відбувається", — підкреслює дипломат.

Водночас Ламбсдорфф додав, що росіяни стали менше підтримувати війну. На зміну цьому поступово приходить "нечітке прагнення миру" і бажання повернутися до нормального життя. Про це свідчу дані соцопитувань, які проводять у РФ.

Найбільше росіян турбують інфляція та обмеження на пересування світом через санкції. Це лише посилює тенденцію антипідтримки війни.

Нагадаємо, що позиція України залишається незмінною щодо переговорів із Росією. Володимир Зеленський не має наміру вести діалог із Володимиром Путіним, але при цьому згоден сісти за стіл переговорів з іншим главою РФ. Також наша країна, як і раніше, вимагає від російських солдатів вивести свої війська з усієї території України у межах 1991 року.

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