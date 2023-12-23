"Запрошення надішлемо всім": Міноборони планує викликати у військкомат через електронні сповіщення

Остаточне рішення поки не ухвалено

У Міністерстві оборони розглядають можливість викликати чоловіків до територіальних центрів комплектації (ТЦК) за допомогою електронних оповіщень.

Як розповів "Суспільному" міністр оборони України Рустем Умєров, остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено, але обговорення вже ведуться.

"Ми проаналізували різні види баз даних. Вирішимо, як ці дані врахувати", — сказав він.

Умєров каже, що з цим є проблема, бо не зовсім зрозуміло, чи є конкретний чоловік військовозобов’язаним, військовослужбовцем чи вже ветераном. Крім того, незрозуміло, чи буде ця категорія чоловіків взагалі запропонована на військову службу.

"Якщо ми все ж таки ухвалимо рішення за категоріями, запрошення надішлемо всім", — сказав міністр, але підкреслив, що це величезний механізм, який треба обговорювати крок за кроком.

При цьому він додав, що Міноборони працює над тим, щоб цей процес був цивілізованим.

Як повідомлялося раніше, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко темпи мобілізації в Україні є недостатніми для того, щоб покрити нестачу військових. При цьому він додав, що, попри те, що Україна втомилася від війни, її треба довести до переможного фіналу, оскільки іншого такого шансу може вже не бути.