Українські бійці "затрьохсотили" окупантів FPV-дроном (відео)

"Підсмажили" росіян на Бахмутському напрямку

Українські захисники продовжують завдавати значних втрат окупантам у війні, яку вони розпочали проти України. Так бійці першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна за допомогою FPV-дрона завдали втрат росіянам.

Про це бригада повідомляє у Facebook. Зазначається, що ураження відбулось на Бахмутському напрямку.

Також бійці публікують відео, на якому видно російський окоп і фрагмент роботи наших військових. За їхніми даними, декілька окупантів було травмовано.

"Ураження ворожого окопу з бліндажем ударним fpv дроном біля н.п. Хромове. Ворог поніс санітарні втрати (декілька 300 окупантів)", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що росіяни заявляли про захоплення Хромового, яке знаходиться на дорозі (її ще називали дорого життя) з Бахмута в Часів Яр у Донецькі області, близько місяця тому. Наразі наші військові завдають значні втрати окупантам на Бахмутському напрямку та відбувають всі їхні атаки. А також бʼють по тиловим позиціям ворога.

Селище Хромове на мапі Deep State

Раніше "Телеграф" писав, що український журналіст Юрій Бутусов розповів про ситуацію з військами України на Авдіївському напрямку. Розпорядженням командувача сухопутних військ О.Сирського до складу військ в Авдіївці зараховано поповнення.