Наступний рік буде в рази важчим, треба готуватись до тотальної мобілізації: військовий пояснив чому

Зима також буде "поганою та холодною"

Наступний 2024 рік буде важчим за попередній 2023 та 2022 роки. Українцям варто готуватись, зокрема і до посилення мобілізації, яка у прийдешньому році може стати тотальною.

Таку думку висловив начальник ППО 3-ї ОШБр Василь Самовар у суботу, 23 грудня, в інтерв'ю телеканалу "Дніпро TV". За його словами, війна в Україні, як і будь-яка інша, закінчиться перемовинами й до цього моменту Україні важливо мати вигідні позиції на полі бою.

"Українцям потрібно готуватися до тотальної мобілізації, тренуватися і готуватися до поганої і холодної зими. 2024 рік буде набагато важчим, ніж 2023 і 2022 разом узяті, на жаль", — сказав офіцер.

Самовар зауважив, що 2024 рік буде набагато важчим за попередні два роки разом узяті, а українцям доведеться пережити "погану і холодну зиму".

Наразі потік добровольців, як сказав офіцер, закінчився, а теперішня форма мобілізації не дає очікуваного ефекту.

"Люди живуть так, ніби немає війни, і вражає те, що ніхто не хоче йти воювати та захищати нашу країну. Потік добровольців майже закінчився, а, скажімо так, помірна примусова мобілізація не дає такої кількості людей, яка нам необхідна", — сказав Самовар.

Він у цій ситуації виділяє дві причини. Перша — це наслідки російських інформаційно-психологічних операцій. А відсутність в бригадах і батальйонах адекватного військового керівництва тільки грає на руку окупантам, адже коли інформація про це просочується в соцмережі, то вони цим також користуються у своїй пропаганді. І друга причина — банальний страх.

Про переговори з Росією

За словами військового, рано чи пізно будь-яка війна закінчується переговорами, тож і війна Росії проти України закінчиться за столом перемовин. Проте для України у цей момент важливо мати "дуже хороші позиції".

Якщо Росії вдасться перейти на військові рейки та наростити потенціал, то з часом вона може досягти успіхів на полі бою. Водночас Україна має скромніші ресурси для цього.

"Тому що у нас немає такого мобілізаційного потенціалу, у нас немає так багато грошей, і у нас немає так багато ресурсів", — сказав Самовар.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія не має наміру припиняти війну в Україні й тим більше не прагне переговорів. І немає підстав вважати, що після президентських виборів, запланованих на 2024 рік, погляди Путіна зміняться.