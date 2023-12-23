"Щурячі нори" повсюди: до якої тактики вдались росіяни в окупованих містах

За пів року кілька ліній оборони перетворились у суцільні укріплення

Росіяни, зазначаючи чималих втрат у війні проти України, окуповані міста перетворюють на скупчення фортифікаційних споруд та ровів. Ця тактика подібна до тої, яку у Другій світовій війні обрав диктатор Адольф Гітлер, адже оборону будують по лінії Вотан.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Зазначається, що ця тактика помічена на Запорізькому напрямку.

"Росіяни перетворюють окуповані міста на укріплені фортеці. Токмак вже оточений щурячими норами окупантів з усіх боків. Поблизу Мелітополя ворог будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму. Пів року тому це було кілька ліній оборони – зараз суцільні укріплення", — пише Федоров.

Мапа: Brady Africk - червоним показані фортифікації ворога

Він зауважує, що російський диктатор Володимир Путін обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Пантера-Вотан, яку ще називають Східний вал.

"Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз", — резюмує мер Мелітополя.

Що відомо про лінію Пантера-Вотан

Лінія проходила вздовж усього Східного фронту, мала на меті служити німецьким групам армій тиловим рубежем. Попри це її не змогли вибудувати за такий короткий проміжок часу, тому вона складалася майже виключно з польових укріплень.

Гітлер сподівався "знекровити" збройні сили СРСР на цій лінії у спосіб, подібний до окопної війни, яка спостерігалася на Західному фронті. Він сподівався, що СРСР, який зазнав жахливих втрат упродовж 1941–1942 років через успішний наступ Вермахту в ході Бліцкригу, спіткає така сама доля й у випадку з потужною оборонною лінією. Проте цей задум зазнав повного провалу.

Раніше "Телеграф" писав, що українські бійці завдали удару по ворожому окопу, поранивши декілька росіян. Зробили це за допомогою FPV-дрона.