Росіяни обстріляли ТЕС на Донеччині та травмували енергетиків: подробиці

У них травми різного ступеня тяжкості

Росіяни під час однієї зі своїх атак вдарили по теплоелектростанції ДТЕК у прифронтовому регіоні — Покровський район Донеччини. Як наслідок, було травмовано пʼятьох працівників підприємства.

Про це повідомляють енергетики у Telegram. Унаслідок обстрілу також було відключено один з енергоблоків через пошкодження трубопроводу.

Пораненим, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, було оперативно надано першу медичну допомогу та їх було доправлено до лікарні.

Донецька обласна прокуратура повідомляє, що було травмовано чоловіків віком 35, 49, 50, та 56 років. Під час обстрілу вони перебували на робочих місцях.

Зазначається, що обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Окрім того, було знеструмлено побутових споживачів. Після закінчення обстрілу енергетики почали ліквідацію наслідків атаки.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури буде здійснено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — додають у прокуратурі.

Раніше "Телеграф" писав, що увечері 23 грудня російські окупанти здійснили масовий обстріл Херсона, через що в місті в кількох місцях почалася пожежа.