Загроза для обох сторін: в окопах на передовій з’явився новий небезпечний ворог

Гризуни мають властивість не тільки псувати продукти харчування, а й навіть виводити з ладу бойову техніку

Поки що в Україні продовжуються повномасштабні бойові дії, в окопах по обидва боки лінії зіткнення з’явилася нова загроза у вигляді полчищ гризунів.

Як повідомляє розвідка Великої Британії, на деяких ділянках фронту спостерігається значне збільшення кількості мишей та щурів, від чого страждають як українські військові, так і російські окупанти.

Причиною виникнення проблеми швидше за все є аномально тепла осінь, а також те, що через бойові дії в цих районах стало набагато менше хижаків, які в природних умовах винищують гризунів. Це призвело до різкого зростання чисельності цих тварин, що, втім, не було особливою проблемою у більш теплу пору року.

Однак тепер, коли в полях поменшало їжі, а температура повітря опустилася до небезпечних для дрібних тварин значень, щури та миші перебираються ближче до людей і активно селяться в окопах, бліндажах і навіть у транспортних засобах.

Це також є проблемою, оскільки гризуни ще з Другої світової війни добре відомі своєю здатністю з’їдати проводку, чим виводять техніку з ладу.

Разом з тим у розвідці зазначають, що з’являється все більше повідомлень про те, що через нашестя гризунів серед росіян все частіше фіксуються спалахи інфекційних хвороб.

Нагадаємо, на нашестя мишей неодноразово скаржилися і самі бійці ЗСУ. Так, у мережі останнім часом з’явилися численні відеозаписи того, як насправді живеться військовослужбовцем на передовій у компанії цілих "роїв" дрібних гризунів.