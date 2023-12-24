Радикально нова тактика: окупанти застосовують хімічну зброю проти ЗСУ

Росіяни порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї

Російські окупанти на Херсонщині застосовують проти ЗСУ хімічну зброю. Вони використовують аерозольні гранати К-51, які наповнюються дратівливим газом CS.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що цей вид зброї застосовує 810 бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії. Це є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є сама РФ.

Так, загарбникам вдалося просунутися у західній частині Кринок на східному березі Дніпра. На цьому напрямі росіяни використовують "радикально нову тактику" "скидання гранат К-51 із безпілотників" на українські позиції.

Аналітики ISW кажуть, що аерозольні гранати К-51 наповнюються дратівливим газом CS (2-хлорбензальмалононітріл). Це різновид сльозогінного газу, який застосовується також для боротьби з масовими заворушеннями. Ще він відомий як агент контролю за заворушенням RCA.

Зазначається, що Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання RCA як метод ведення війни. Важливо додати, що РФ є державою-учасницею Конвенції з 1997 року.

Також раніше в Інституті вивчення війни писали, що такі ж гранати окупанти використали проти ЗСУ у Донецькій області у 2022 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із бойових медиків ЗСУ розповів про наслідки застосування хімзброї окупантами. За його словами, росіяни застосовують його, щоб вигнати українських захисників з окопів, перш ніж розпочати обстріл.