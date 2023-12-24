В Україні посилюється мобілізація: як будуть роздавати повістки за новим законом

Законопроєкт ще доопрацьовується

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Більше того, у Раді зараз активно розробляють новий законопроєкт, який має посилити цей процес.

"Телеграф" розповідає про те, як в Україні будуть роздавати повістки, якщо нардепи проголосують за новий закон. В останній версії документа, яку опублікувала Мар’яна Безугла, з цього приводу сказано таке:

Повістки вручатимуть — у ТЦК СП представники ТЦК СП; за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими; за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими; у громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2023 року в "Слузі народу" анонсували новий законопроект про мобілізацію. Зокрема, він також стосуватиметься і демобілізації та ротації.

Також ми повідомляли про те, що має змінитись для військовозобов’язаних після початку роботи електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".