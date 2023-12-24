"М’ясні штурми" продовжуються: у ЗСУ озвучили втрати окупантів за тиждень

Тиждень запам’ятається не лише знищенням трьох бойових літаків ворога

Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат в Україні. З 18 по 24 грудня 2023 року ворог втратив приблизно 7120 солдатів і 927 одиниць військової техніки та озброєння.

За останній тиждень Збройні сили РФ втратили 119 танків та 196 бойових броньованих машин. Про це перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк написав у Телеграм-каналі.

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Українські захисники також знищили 3 літаки супротивника. Нагадаємо, що йдеться про винищувачі Су-34, збиті на південному напрямку 22 грудня. За тиждень також було знищено 126 ворожих безпілотників та 4 ракети.

Втрати РФ з 18 по 24 грудня

Мобілізація у Росії

Країна-агресор продовжує поповнювати лави армії. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов раніше заявив, що Росії вдається мобілізувати щомісяця від 20 тисяч осіб.

Військових набирають у різний спосіб. За планом продовжується мобілізація строковиків. Поповнюють армію також через рекрутинг. Причому переважно це ув’язнені, боржники та неблагонадійні категорії населення, яких залучають, пропонуючи фінансову винагороду. Колишніх військовослужбовців нерідко змушують підписати контракт, загрожуючи кримінальним переслідуванням.

"Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт, і в принципі назад людина не виходить, інакше їй загрожують уже кримінальним переслідуванням чи іншими проблемами в житті. І ось так частина опиняється на фронті", — пояснив Юсов.

На цей час у ворога немає браку людського ресурсу, хоча за підрахунками Міністерства оборони Естонії Росія вже не встигає якісно підготувати потрібну кількість військових. Це означає, що ворожа армія деградує. Для виснаження ЗС РФ достатньо втрачати по 50 тисяч солдатів кожні пів року, а в Україні зазнають тяжких поранень або гинуть близько 95 тис. окупантів.

Але навіть якщо зараз ворог гостро не відчуває втрат особового складу, з технікою йде інакше. Росія не встигає її відтворювати. Чого тільки варті ворогові втрати літаків Су-34 в Україні, про що раніше писав "Телеграф".