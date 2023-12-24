Це неймовірно небезпечно: у Британії пояснили, чому Захід не може дати Україні програти

Наслідки перемоги Путіна можуть бути не тільки в Європі,

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на заяви про "втому" Заходу від війни в Україні. Він попередив про наслідки у разі перемоги Путіна.

Про це він сказав у The Sunday Times. За його словами, у разі перемоги російського диктатора світ можуть чекати "серйозні" наслідки.

"Нам загрожує небезпека потрапити в епоху, коли ми дозволимо диктаторам та автократам взяти гору, а це неймовірно небезпечно. Майже немає такої ціни, яку ми не були б готові заплатити сьогодні, щоб не допустити цього завтра", — наголосив міністр.

За словами Шаппса, витрати Заходу на оборону недостатні для того, щоб відвернути загрозу відродження Росії. Світ, як наголосив він, має усвідомити, що не зможе уникнути оборонних бюджетів часів холодної війни, бо не можна забезпечити процвітання, економлячи на базових оборонних потребах.

"Якщо ми дозволимо Путіну виграти цю війну, затягуючи її, і він якимось чином переможе, виснаживши всіх інших, то ми будемо страждати від наслідків. І наслідки будуть неймовірно важкими для Європи, для Британії, для світу. Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що ми знаємо, що відбувається, коли диктатори марширують Європою", — пояснив він.

Британський міністр додав, що наслідки перемоги Путіна можуть бути не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні чи деінде. Саме тому, як наголосив Шаппс, світ не може собі дозволити не виграти цю війну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Fitch зробив тривожний прогноз щодо війни в Україні.