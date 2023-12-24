Захищав рідну землю від початку вторгнення: на фронті загинув актор Богдан Колесник

Його вдома не дочекались дружина та маленька дочка

У суботу, 23 грудня 2023 року, обірвалося життя талановитого актора театру та кіно Богдана Колесника. Він помер на фронті, виборюючи свободу України.

Першою сумну звістку повідомила кастинг-директор Алла Самойленко. Пізніше новину підтвердила керівниця театру "Особистості" Марія Писаренко.

Звістка про загибель Богдана Колесника шокувала багатьох його колег. Артистка Ольга Сумська назвала його смерть великою втратою. Поділилася своїми переживаннями й акторка Дарія Середа.

"Богдан Колісник загинув. Актор, ведучий, який не був військовим, відразу після повномасштабного вторгнення пішов у ТРО, а потім на фронт. Він мав повернутися, але не зміг. Це невимовний біль!", — написала Середа.

Біографія Богдана Колесника

Майбутній артист театру та кіно народився 16 липня 1987 року у Кривому Розі. Він бачив себе на сцені, тож пішов навчатися до Дніпропетровського театрально-мистецького коледжу. Колісник вибрав для себе спеціальність "актор драми".

Він закінчив коледж у 2009 році, і тоді ж розпочалася його кар’єра у Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі. Там він працював до 2011 року. Свою освіту він продовжив у Київському театральному університеті імені Карпенка-Карого

Богдан Колесник також працював у театрах "Особистості та "Біла ворона". Він знімався в серіалах "СуперКопи", "Маестро", "Опер на виклик", "Виходьте без дзвінка" та "Топтун".

Коли Росія вторглася в Україну, Богдан Колесник не зміг стояти осторонь. Він добровільно пішов захищати Батьківщину у складі ТРО, а потім уже подався на фронт.

Раніше "Телеграф" писав про загибель актора Андрія Павленка. У нього залишилося двоє дітей.