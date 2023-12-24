Американський генерал пояснив, хто винен у провалі контрнаступу ЗСУ

Українська армія не отримала достатньо озброєння

Колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що провал контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ) є невдачею Заходу, а не військово-політичного керівництва України. Очікуваних результатів не вдалося досягти через брак озброєння та боєприпасів.

Американський генерал упевнений, що це вина західних союзників, які не змогли задовольнити військові потреби України. Про це Бен Ходжес розповів у подкасті Silicon Curtain.

Використання антидронової системи Slinger

"Звичайно, я був розчарований тим, що український контрнаступ не призвів до тих результатів, на які ми всі сподівалися і які я прогнозував. Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі", — сказав генерал.

Ходжес зазначив, що західні союзники не змогли забезпечити ЗСУ тим, що потрібно було для успішного контрнаступу, зокрема високоточною зброєю та військово-повітряними потужностями. І це спричинило неприємні наслідки. Провал контрнаступу продовжив війну Росії з Україною ще на рік.

На думку Ходжеса, РФ робить ставку на припинення західної допомоги Києву. Це розглядається як шанс перемогти Україну. Генерал нагадав, що РФ намагається завоювати її ще з 2014 року.

"Росія намагається завоювати Україну з 2014 року, але з усіма своїми можливостями вона досягла контролю лише над 17% території, втративши одночасно понад 300 тис. осіб, значну частину озброєнь та верховенство флоту у Чорному морі", — сказав генерал.

РФ намагається переконати Захід у тому, що Україні не вдасться перемогти. І тоді союзники схилятимуть офіційний Київ до мирних переговорів.

Чи планує Україна новий контрнаступ

Нещодавно у ЗМІ з’явилися повідомлення, нібито українське керівництво вже готує новий контрнаступ. Про це пише видання Welt. У матеріалі йшлося, що Залужний змінив свою стратегію.

Головнокомандувач ЗСУ прокоментував ці чутки. Він заявив, що не розкриватиме своїх планів, адже "про це не можна говорити".

У матеріалі видання Welt писали, що Залужний не хотів розпочинати літній контрнаступ без підтримки з повітря. У результаті була обрано тактика із застосування дрібних піхотних груп, завдяки якій вдалося зберегти багато ресурсів.

"Телеграф" раніше писав, що на Заході озвучили дві основні проблеми контрнаступу ЗСУ.