"Там ліквідували 40 тисяч росіян": екс-командир "Азова" назвав головне досягнення ЗСУ у 2023 році

Українські воїни показали високу ефективність на одному з найгарячіших напрямків

Екскомандир "Азова", заступник командира 3 Окремої штормової бригади (ОШБр) Максим Жорін назвав бої під Бахмутом одним із головних досягнень української армії у 2023 році. Збройним силам України (ЗСУ) вдалося ліквідувати близько 40 тисяч росіян.

Українські воїни змогли зруйнувати майже всю структуру вагнерівців. Про це Максим Жорін написав у своєму Телеграм-каналі.

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"Якщо щось виділяти, то одне з найбільших досягнень української армії у 2023-му для мене — бої під Бахмутом, де ми знищили якусь просто неймовірну кількість ворогів. Там була знищена майже вся структура вагнерівців, що показала себе, як найбільш ефективна в російській армії. Так, ця ефективність — за рахунок втрат, але вона була. От того вагнера вже більше не існує. А з ним ще цілого ряду підрозділів — десантних, мотострілкових, стрілкових, танкових", — написав Жорін.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вдалося ліквідувати приблизно 40 тисяч окупантів за пів року. Жорін наголосив, що це приблизні цифри.

"Тільки за перші пів року у напрямі було ліквідовано в районі 40 тисяч росіян. Цифри дуже приблизні, бо їх ніхто й не думав рахувати. Досі там лежать", — написав військовий.

Жорін написав, що попереду ще багато роботи. Тому краще зосереджуватися на пошуку сил для майбутніх дій, а не на обговоренні "заспокійливих перемог".

Що зараз відбувається на Бахмутському напрямку

Українські військові тримають оборону на Бахмутському напрямі. За даними Генштабу на ранок 24 грудня 2023 року, ЗСУ відбили 11 атак противника. Росіяни намагалися прорвати оборону біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Окупанти намагаються "продавити" ЗСУ на багатьох напрямках Донецької області. Найзапекліші бої йдуть на Авдіївському на Мар’їнському напрямках. Докладніше про останні новини фронту можна прочитати у матеріалі, присвяченому головним подіям 669 дня великої війни (24.12.2023).

Нагадаємо, що росіяни продовжують наступати, не шкодуючи ні особового складу, ні техніки. Вони зазнають величезних втрат. Щомісяця армія РФ поповнюється більш ніж 20 тисяч солдатів. Набагато повільніше йде поновлення запасів озброєння та військової техніки.

Раніше "Телеграф" писав про втрати російської армії в Україні за тиждень з 18 по 24 грудня 2023 року.