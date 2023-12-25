Латвія відправила ЗСУ конфіскованих авто майже на мільйон євро

Перша партія автомобілів була передана Латвією у березні 2023 року

З початку 2023 року Латвія за програмою допомоги Збройним силам України відправила вже 271 автомобіль загальною вартістю у майже мільйон євро. Усі ці автомобілі конфісковані в громадян країни за рішенням суду в якості покарання за керування машиною у нетверезому стані.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi. За даними Служби державних доходів Латвії, загальна вартість авто – 903 453 євро.

Окрім того, зараз уряд країни розглядає документи про передачу Україні ще 34 автомобілів. Загальна вартість цих автомобілів складе 161 880 євро.

Латвійська влада передає Україні конфісковані автомобілі з 7 березня 2023 року. Перша партія автомобілів була відправлена на наступний день після ухвалення урядом рішення про передачу.

Як писав раніше "Телеграф", мер Лондона Садік Хан заблокував відправку в Україну списаних автомобілів — пікапів та повнопривідних машин, які необхідні на передовій. Ідеться про автомобілі, які жителі Лондона можуть здати на утилізацію в рамках боротьби за чисте повітря, отримавши компенсацію.

Але після листа від британського уряду Хан змінив свою думку щодо передачі автомобілів ЗСУ замість їхньої утилізації за програмою ULEZ. Він заявив, що підтримує схему відправлення в Україну повнопривідних машин.