"Низький уклін вам, рідненькі!": військові привітали українців із Різдвом та заспівали легендарні колядки, люди відповіли

Бійці записали відео з легендарними піснями

Українські захисники напередодні свят привітали всіх українців з Різдвом. Бійці ЗСУ, які наразі захищають рідну землю від російських окупантів, заспівали легендарні пісні.

Відео з привітаннями зявилися у соцмережах. Так, бійці 120 мм. мінометної батареї 98 батальйону 60 окремої механізованої Інгулецької бригади записали відеозвернення з колядками.

До привітань долучилися й 63 окрема механізована бригада. На офіційній сторінці зазначається: " Ніхто і ніколи не забере нашої ідентичності та нашої культури. Українські традиції завжди з нами. Ми будемо колядувати хоч під обстрілами, хоч по коліна в болоті. Христос народився! Славімо його! Вдячні за допомогу і постійні зустрічі "Культурному десанту" ЗСУ у складі Мирослав Кувалдін (гітара), Дмитро Романчук (бандура) та Оля (скрипка)".

Окрім того, привітали із Різдвом українців і бійці 114 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. "Донеччина. Медрота. Святвечір. Тепло та світло окопної свічки, фронтова колядка та молитва за тих, хто потребує підтримки, хто ще вдень був на операційному столі, хто народився вдруге. Христос рождається у спасенних муках знекровленої країни. ", — йдеться на їх сторінці у Facebook.

Українці у відповідь побажаннями: "низький уклін вам рідненькі, як хочеться щоб ви були у колі сім'ї і рідних колядували і святкували і веселились. Бережи вас всіх Господи", "Дякую за колядку..Христос народився.Славімо його.Дякую,вам,за мужність і відвагу.Ангела охоронця вам", "З Різдвом Христовим Вас, наші Ангели-Хоронителі. Повертайтесь додому живими та здоровими. Дякуємо Вам. Дивлюсь на Вас і плачу".

Раніше "Телеграф" писав, що військові з 72-ї окремої механізованої бригади Чорних Запорожців записали відеозвернення, в якому привітали всіх українців зі святом та зачитали різні патріотичні вірші.