"Допоможуть корисні ідіоти": стало відомо, в яких країнах можуть активізуватися проросійські настрої

Путін ще з вересня посилає сигнали про готовність зупинити бойові зіткнення

Наприкінці 2023 року прокотилася нова хвиля заяв та статей про необхідність переговорів між Україною та Росією. Вже зараз починають розкриватися нові проросійські "консерви", запасені і в Європі, і в Штатах.

Таку заяву зробив нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко. Свою думку з цього приводу він озвучив в інтерв’ю "Телеграфу".

Експерт зазначив, що скоріш за все пропагандисти активізуються в першу чергу у Польші та Словаччині.

"Хтось отримає пряму команду – настав час відпрацьовувати. Когось будуть використовувати втемну. У цьому ж контексті варто розглядати події з блокуванням українсько-польського кордону. Зараз ми з Польщею в одному човні. І тамтешнє населення досить адекватно сприймає російсько-українську війну. Але це не означає, що в Польщі зникли агенти Кремля, корисні ідіоти, що там немає корупції, в тому числі політичної, частина протестів явно спонсорується Кремлем. Аналогічна ситуація у Словаччині. Не випадковий набір подій, а частина сценарію РФ. Чекістське керівництво якої десятиліттями займалося підривними діями, інформаційно-психологічними операціями по всьому світі", – наголошує Андрій Сенченко.

Нагадаемо, що в New York Times повідомляли, ніби російський диктатор Володимир Путін ще з вересня посилає сигнали про готовність зупинити бойові зіткнення, залишивши за собою те, що вдалося захопити на даний момент.

Раніше "Телеграф" повідомив, що колишній головнокомандувач ЗСУ, генерал Віктор Муженко, який оцінив ситуацію на фронті, також прокоментував тему переговорів між Україною та росією, зауваживши, що наразі проводити такі переговори не можна в жодному разі. Адже окупанти нівелювали та локалізували ті успіхи, які могли бути.

Більш детально на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Переговори України та Росії: головні висновки та прогноз на 2024 рік".