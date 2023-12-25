Перед смертю врятував побратима: Зеленського просять дати звання Героя українському воїну

Вдома у загиблого воїна залишилася дружина та п’ятеро дітей

Загиблому українському військовому, молодшому сержанту Гавришку Андрію Володимировичу просять надати почесне звання Героя України. Чоловік хоробро стояв на захисті своєї країни та загинув у бою на Донеччині.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті президента України. Нині вона набрала понад 2400 підписів. Проте для розгляду має бути набрано 25 тисяч голосів.

"Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув у бою під час штурмових дій поблизу н.п. Новодарівка, 24 червня 2023 р.

В останні хвилини життя він встиг витягнути свого пораненого побратима до місця евакуації та повернувся до завдання. Але вибух ворожого снаряда обірвав життя героя…» — йдеться у тексті.

Автор петиції наголосив, що у воїна вдома залишилася дружина Луїза, з якою вони були одружені 29 років. А також без батька залишилися п’ятеро їхніх дітей (4 дівчинки та 1 хлопчик).

Сім’я військового опинилась під окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони мешкали у Василівському районі Запорізької області.

"Щойно йому вдалося виїхати з окупації, він не замислюючись одразу пішов служити. У непростий для нашої країни час Андрій обрав шлях свідомо, адже завжди хотів бути частиною чогось важливого, намагався захищати й допомагати, цьому навчав своїх дітей і був завжди для них прикладом", — зазначено в петиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий Сергій Макаренко. З дня його весілля минуло лише 22 дні.