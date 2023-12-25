Жодних "запевнень": у Зеленського розкрили важливий нюанс щодо гарантій безпеки для України

З деякими країнами є хороша динаміка переговорів

Нові гарантії безпеки, які Україна укладає з багатьма країнами світу, будуть дійсно "гарантіями", а не "запевненнями".

Як розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", принаймні слова "запевнення" точно не буде в жодному з подібних документів.

При цьому він зазначив, що Київ домовився з іноземними партнерами, що сторони не коментуватимуть хід і зміст переговорів для преси. Водночас Жовква натякнув, що з деякими країнами, наприклад Великою Британією та Нідерландами, є "хороша динаміка".

"Процес йде, нам гарантії потрібно якнайшвидше, але тут має бути баланс між швидкістю підписання та змістом самого документа. Ми хочемо, щоб це був юридично зобов'язуючий документ, ми хочемо, щоб він проходив відповідні процедури затвердження в кожній з країн", — зазначив він.

Чиновник нагадав, що Україна вже мала Будапештський меморандум, який не спрацював проти російської агресії ні у 2014 році, ні у 2022 році, а тому ще один або кілька подібних документів Україні точно не потрібні.

Як повідомлялося раніше, військовий аналітик, ветеран АТО, вчений Євген Дикий розповів в інтерв’ю "Телеграфу", чому українцям не варто покладатися на будь-які гарантії з боку НАТО.