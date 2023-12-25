Росіяни знову перенесли дедлайн захоплення Авдіївки: до якої події хочуть встигнути

Окупанти намагаються виконати наказ президента РФ

Російська армія знову перенесла дедлайн захоплення Авдіївки, тому так активно штурмують позиції ЗСУ, які нещодавно отримали підкріплення. Окупанти досі намагаються взяти місто до 1 січня, але якщо їм це не вдасться, наступний дедлайн буде 15 березня 2024 року.

Ворог намагається захопити Авдіївку, щоб виконати наказ, а не через те, що місто має важливе військове та стратегічне значення. Про це майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів в ефірі "Еспресо".

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"Раніше армії РФ було поставлено завдання захопити Авдіївку до 14 грудня, потім був наступний дедлайн до 1 січня. А якщо не вдасться, то росіяни вже готові на ще один дедлайн — це вже до 15 березня, коли відбуватимуться вибори президента РФ", — сказав Гетьман.

Щодо української армії, то поки що вона має ресурси для оборони міста. За потреби готовий план виходу військ з Авдіївки. Але поки що немає впевненості, що ворогові вдасться взяти місто в кільце. У будь-якому випадку це не вплине на всю лінію східного фронту, підкреслює Гетьман.

За яких умов ворог захопить Авдіївку

Росія має великий людський ресурс, адже їй вдається регулярно поповнювати армію на 20 тисяч солдатів і більше. Тому резервів у неї вистачає, як і можливостей відправити ще більше військовослужбовців на Авдіївський напрям.

Ситуація на Авдіївському напрямі, карта на 25 грудня

Військовий експерт Михайло Жирохов розповів, що через погодні умови ворог робить ставку на малі піхотні групи, які вже показують результат. Артилерія та безпілотники використовуються набагато рідше через зниження ефективності. Але ситуацію він не називає критичною. Подальший розвиток подій залежить від ухвалення політичного рішення.

Раніше дедлайни окупантів із захоплення Авдіївки до 1 січня 2024 року прокоментував генерал армії Микола Маломуж. Він упевнений, що росіянам це не вдасться. На цьому напрямі у ЗСУ потужні позиції щодо захисних можливостей. Маломуж стверджував, що питання захоплення Авдіївки особисто контролює Путін. У Росії вважають, що якщо візьмуть це місто, то зможуть знизити ризики для тимчасово окупованого Донецька.

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