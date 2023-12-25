В Україні розширили перелік громадян, які підлягають мобілізації: додано три категорії

Військове командування вирішило розширити коло осіб, яких можуть мобілізувати

В Україні неодноразово говорили про посилення мобілізації, і нещодавно військове командування ухвалило рішення додати три категорії громадян, які можуть отримати повістки. Цю інформацію підтвердили у Сухопутних військах Збройних сил України (ЗСУ).

Розширення кола осіб, які можуть бути призвані на військову службу, потрібне для доукомплектування Сил оборони. Про це начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач заявив у відповідь на запит видання hromadske.

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Коло осіб, які підлягають мобілізації, поповнять такі категорії:

чоловіки, у яких закінчився термін відстрочення від призову;

громадяни віком від 27 років і більше, які ухилялися від виконання військового обов’язку і тому не стали на військовий облік;

чоловіки, які були зняті з військового обліку до 2015 року та не були відновлені через зміни у законодавстві.

Зазначимо, що відстрочку від мобілізації під час війни можуть отримати чоловіки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, недієздатних батьків. Але це доведеться довести документально.

Мобілізація в Україні

Під час великої пресконференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування запропонувало мобілізувати ще 450-500 тисяч людей. Це важливо для майбутніх наступальних дій для звільнення територій країни.

Пізніше секретар Ради національної безпеки (РНБО) Олексій Данилов розповів, що мобілізувати 500 тисяч людей планують не одразу, а протягом року. Це дозволить дати можливість відпочити військовим на першій лінії.

Міністр оборони України Рустем Умеров говорив, що чоловіки віком від 25 до 60 років, які виїхали за кордон, також можуть отримати запрошення та стати на облік. Але це питання поки що обговорюється.

Раніше "Телеграф" писав, що "слуга народу" Давид Арахамія звернувся до Кабміну з пропозицією швидше опрацювати законопроект про мобілізацію. Він попросив це зробити, попри святкові дні.