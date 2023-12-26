Контрактувати виробництво дронів мають Міноборони та Мінстратегпром, які нестимуть за це юридичну відповідальність, - Дейнега

Контрактувати і розвивати галузь дронів повинні Міноборони та МінСтратегПром

Дрони українським захисникам надають волонтери, тому справа не в грошах, а в тих, хто їх контрактує.

Про це заявив ексзаступник міністра оборони, засновник "Повернись живим" і "Ukrainian witness" Віталій Дейнега.

"Щоб закрити питання 1 000 000 FPV дронів в наступному році: Це не питання грошей – 40 000 000 000 грн + гроші United24 було витрачено на "Армію дронів" під керівництвом і з рахунків Дежспецзвʼязку (ще раз привіт всім хто каже що ця структура не так вже й сильно повʼязана з Мінцифрою).

Половини цієї суми вистачило б на понад мільйон дронів (це без дисконтів на обсязі). Але я додивився сьогодні наш черговий випуск про їх операторів і в чергове почув що дрони героям дають волонтери. Значить, можна припустити, що справа не в грошах, а в тих, хто контрактує", — пояснив він.

За словами Дейнеги, у 2024 році на "Армію дронів" виділять 40 млрд грн та ще понад 10 млрд грн з ПДФО. Тому, сказав він, контрактувати дрони мають структури, які несуть за це політичну і юридичну відповідальність згідно з законом.

Він наголосив, що саме Міноборони та МінСтратегПром мають контрактувати і розвивати галузь дронів в наступному році, якщо ми хочемо принципово інший результат.

"Що ж стосується "Армії дронів", то я продовжую вважати що всі закупки в рамках цього проєкту, а також мотивацію вибору саме тих моделей і виробників, які контрактувались мають пройти ретельний аудит, а не фарс, який ми нещодавно побачили. Я не хочу тут когось звинувачувати. Думаю що аудит – це цілком нормальне питання. Бо є питання цін по яким в підрозділи приходять дрони від держави. Там треба гарно розбиратись, і в цінах, і в тому чому саме такі дрони і в таких купувались. Якщо всі чесні – то аудит це лише підтвердить", — додав Дейнега.

"Чому я не хочу вірити на слово в цих питаннях? Причин всього три:

1. Мені не 12 років і політики – це не та категорія людей, якій потрібно вірити на слово, в принципі.

2. Тема дронів – це одна з тем від яких залежить наше виживання в наступному і подальших роках. Тут не може бути зайвих питань

3. Один з людей на фото місяць тому отримав підозру від НАБУ. У нього вдома знайшли 1,5 млн доларів криптою та готівкою. За нього дуже швидко внесли 25 млн застави. А до цих подій він очолював Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України яка витрачала ті самі 40+ державних млрд на дрони. Я розумію, що судять його за іншу історію і провину доводитимуть ще місяці. Але якось хочеться перевірити. Ну на всякий випадок. Та і не те щоб у нас були місяці", — підсумував він.