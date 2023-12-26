Залужний заявив, що 2024 рік на фронті відрізнятиметься від 2023-го: чим саме

У Збройних силах активно працюватимуть над проблемами

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що наступний "військовий рік" істотно відрізнятиметься від 2023-го. Він буде ефективнішим, але при цьому ставку робитимуть на збереження людського ресурсу.

Головні проблеми вже знайшли, і тепер їх вирішуватимуть. Робота над цим вже проводиться, про що Валерій Залужний заявив на брифінгу 26 грудня 2023 року.

Що відомо про прослуховування Залужного та інших політиків

"Ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше – зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тож можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися… Ми принаймні для цього усе робимо", — сказав Залужний.

Головком також зазначив, що зараз на фронті відбувається сильне протистояння. Ворог теж використовує технології та не відстає від ЗСУ.

Для перемоги у війні з Росією потрібні технології

У листопаді 2023 року у виданні The Economist вийшла колонка Залужного, де він написав про перехід конфлікту на новий етап. На його думку, це буде позиційна боротьба із виснажливими та статичними боями. Щоб перемогти Росію, Україні потрібні нові технології.

ЗСУ зможуть проводити широкомасштабні наземні операції за умови підтримки з неба. Але у повітряному просторі зараз домінує Росія. Щоб усунути баланс, Україні потрібно більше літаків та дронів.

Зазначимо, що нещодавно Нідерланди заявили про початок підготовки першої партії F-16. Їх готуються передати Україні найближчим часом. А за деякими даними, це може статися навіть до Нового року.

Щодо дронів, то у 2024 році в Україні збільшиться їхнє виробництво. Президент пообіцяв мільйон вітчизняних безпілотників. А у Мінпромстратегу потім сказали, що готові зробити більше дронів, і навіть спробують забезпечити їх власними боєприпасами.

Засоби радіоелектронної боротьби також дуже важливі у війні з РФ. Залужний назвав їх "ключом до перемоги у боротьбі з безпілотниками". Поки що ворог у цьому плані має суттєву перевагу. У російській армії навіть є окремий рід військ та понад 60 видів цієї техніки.

Поліпшення контрбатарейної боротьби дасть змогу ефективніше знищувати артилерію ворога. У цьому питанні поки що паритет (тобто рівність). Але його вдається досягти внаслідок більш точних вогневих засобів. Серед пріоритетів Залужний також назвав мінно-вибухові технології та нарощування резервів.

Раніше "Телеграф" писав про відповідь Залужного на запитання, чи підуть ЗСУ з Авдіївки.