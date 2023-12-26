Зброї для ЗСУ стане більше: Зеленський розповів, про що говорили на Ставці

В Україні нарощуватимуть військове виробництво

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, під час якої кілька годин обговорювалося нарощування військового виробництва в країні.

Як розповів він у своєму традиційному відеозверненні, присутні детально пройшлися всіма пунктами "починаючи з артилерії та закінчуючи дронами й ракетами".

"По кожному пункту – детальна розмова, детальне з’ясування щодо підприємств, контрактів, державних інвестицій у виробництво. За участю всіх, хто відповідає за результат для держави. Мінстратегпром, Міноборони, Генштаб, Головком та інші. Намітили з прем’єр-міністром, який обсяг коштів потрібно направити в "оборонку" прискорено", — сказав Зеленський.

Крім того, він зазначив, що в уряді мають визначитися з усіма завданнями щодо постачання зброї з інших країн

"Україна повинна робити самостійно або спільно з партнерами все, що необхідно для захисту від будь-яких форм російської агресії. Можемо це забезпечити", — додав Зеленський.

Також глава держави додав, що на Ставці також обговорювалася ситуація на фронті, а командувачі напрямками зробили свої доповіді.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що наступний військовий рік істотно відрізнятиметься від 2023-го. Він буде ефективнішим, але при цьому ставку зроблять на збереження людського ресурсу.