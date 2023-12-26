Мінус два кораблі? На перших супутникових знімках із Феодосії помітили цікаву деталь (відео)

Росіяни злякалися нічної атаки і вивели два судна з Криму

З’явилися перші супутникові знімки порту Феодосії після удару по ВДК "Новочеркаськ". З’ясувалося, що пошкоджено ще одне судно.

Фото сервісу Planet.com публікує "Радіо. Свобода". Для порівняння було використано супутниковий знімок за 24 грудня.

Так на фото видно, що корабель "Новочеркаськ" 24 грудня стояв у Феодосії, а сьогодні на його місці чорна пляма. За словами речника ЗС України Юрія Ігната, від великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ залишився лише металевий каркас.

Крім того, на супутниковому знімку видно, що зміни сталися на місці, де стояло інше судно. Після нічної атаки ЗСУ цей корабель затонув, але частково. У ЗСУ також не виключають того, що через детонацію "Новочеркаська" могли постраждати й інші кораблі, але крапку в цьому питанні поставлять дані розвідки.

Також стало відомо, що за кілька годин після удару по бухті у Феодосії звідти вийшли два російські судна, передає "Крим.Реалії". Через димку та велику відстань не вдалося ідентифікувати ці судна, але за наявними даними це були військовий корабель і військовий катер. Куди росіяни перебазують ці два плавзасоби невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки кораблів залишилось у росіян у Чорному морі. У Великій Британії підрахували, що за останні чотири місяці Чорноморський флот втратив 20% своїх судів і це ставить під сумнів перевагу росіян у Чорному морі.