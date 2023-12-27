Війна — день 672: росіяни наступають на Лиманському напрямку і штурмують Авдіївку

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні не вщухають ні на добу, а росіяни різко посилили тиск на Лиманському напрямі, але при цьому не зменшують зусиль на напрямі Авдіївки. Подібні зусилля обертаються для окупантів великими втратами, лише в тієї ж Авдіївки вони щодня втрачають 300-400 людей убитими та пораненими. При цьому в керівництві ВСУ припускають, що сил у росіян вистачить для того, щоб й це місто спіткала доля Бахмута, але це може статися лише через 2-3 місяці.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти атакують дронами Одесу. У місті чули вибухи

Про те, що відбувалося 24 грудня, читайте у склепінні: Війна — день 669: окупанти перетворюють захоплені міста на фортеці і продовжують штурми

Що було в Україні 25 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 670: росіяни продовжують м’ясні штурми та просуваються біля Авдіївки

Інформацію за 26 грудня дивіться за посиланням:Війна – день 671: українські війська тримаються, у Феодосії потопили російський корабель