Чому українці панікують, коли довго немає обстрілів: психіатр пояснив феномен

Схильність до тривожного очікування – це риса особистості

Деякі українці турбуються і навіть панікують, коли обстрілів та прильотів немає довгий час. Це проблема і людей у тилу. У цьому випадку очікування небезпеки для них страшніше за самі обстріли. Це певна риса особистості.

Такий стан людини називається синдромом очікування. Про це в інтерв’ю РБК-Україна висловив доктор медичних наук, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії та наркології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика Борис Михайлов.

"Таке спостерігається під час очікування, наприклад співбесіди, іспиту, підписання важливих угод тощо. Перед цими подіями людина також відчуває тривогу, а коли подія нарешті відбувається, настає полегшення. Це риса особистості — схильність до тривожного очікування. Про неї кажуть і в психології, і в психотерапії, але нічого патологічного тут немає", сказав він.

За словами Михайлова, є люди, які відчувають тривогу після екстремальної події, до якої було все добре, але щось раптом сталося. У них формує реакція на те, чого раніше не було.

"Проте є й справді болючі стани невротичного типу, зокрема генералізований тривожний розлад, але при цьому прояви у людини є від народження. Тобто людина живе у стані тривожного очікування без стресового фактора. І це вже компетенція психіатрів", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що соціальний психолог розвіяв популярний міф про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).