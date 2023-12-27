Вищий рівень лицемірства: бойовики "ДНР" цинічно "відсвяткували" знищення Мар’їнки

Ворог святкує окупацію знищеного міста

Збройні сили України (ЗСУ) відійшли з Мар’їнки після тривалих та запеклих боїв. На окупованій території Донецької області цинічно відзначили встановлення контролю над вже зруйнованим та спустошеним містом, випустивши поштову марку.

Про це повідомляє "Пошта Донбасу", яка є підконтрольною владі самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР"). У повідомленні розповіли про символіку марки.

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"У центрі щита зображено колос, що символізує багатство землі, і ластівка, що ширяє в небі, що втілює відродження і оновлення", ― йдеться у повідомленні.

Це дуже дивно і цинічно, враховуючи, що Мар’їнка була повністю зруйнована. У місті більше немає цілих будівель, інфраструктури та доріг, а земля випалена.

У Мар’їнці не залишилося цілих будинків

Як зараз виглядає Мар’їнка

Колись гарне невелике місто, в якому проживало близько 10 тисяч людей, майже за два роки повномасштабної війни перетворилося на купи каміння. Нічого більше там не нагадує про мирне життя.

Мар’їнка, вид з висоти

Передмістя Донецька на лінії фронту було ще з 2014 року. Але захопити його окупантом вдалося лише зараз. Точніше, те, що від нього залишилося, і то тільки тому, що українська армія відійшла до околиць Мар’їнки.

Міста Мар’їнки більше немає

Штурми міста посилились з осені 2023 року. Ворог продовжував тиснути, знищуючи квартал за кварталом. У результаті більше жодних цілих споруд у Мар’їнці немає.

Залужний заявив, що Мар’їнки більше немає

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони РФ Шойгу заявив про захоплення Мар’їнки, але у ЗСУ поправили неточність.