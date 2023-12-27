Вищий рівень лицемірства: бойовики "ДНР" цинічно "відсвяткували" знищення Мар’їнки
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Ворог святкує окупацію знищеного міста
Збройні сили України (ЗСУ) відійшли з Мар’їнки після тривалих та запеклих боїв. На окупованій території Донецької області цинічно відзначили встановлення контролю над вже зруйнованим та спустошеним містом, випустивши поштову марку.
Про це повідомляє "Пошта Донбасу", яка є підконтрольною владі самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР"). У повідомленні розповіли про символіку марки.
"У центрі щита зображено колос, що символізує багатство землі, і ластівка, що ширяє в небі, що втілює відродження і оновлення", ― йдеться у повідомленні.
Це дуже дивно і цинічно, враховуючи, що Мар’їнка була повністю зруйнована. У місті більше немає цілих будівель, інфраструктури та доріг, а земля випалена.
Як зараз виглядає Мар’їнка
Колись гарне невелике місто, в якому проживало близько 10 тисяч людей, майже за два роки повномасштабної війни перетворилося на купи каміння. Нічого більше там не нагадує про мирне життя.
Передмістя Донецька на лінії фронту було ще з 2014 року. Але захопити його окупантом вдалося лише зараз. Точніше, те, що від нього залишилося, і то тільки тому, що українська армія відійшла до околиць Мар’їнки.
Штурми міста посилились з осені 2023 року. Ворог продовжував тиснути, знищуючи квартал за кварталом. У результаті більше жодних цілих споруд у Мар’їнці немає.
Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони РФ Шойгу заявив про захоплення Мар’їнки, але у ЗСУ поправили неточність.