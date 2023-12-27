У Німеччині запропонували Україні змиритися з втратою територій: у МЗС вже відреагували

Німецький політик вважає, що настав час для фінального рішення

Прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що Україна повинна змиритися з тимчасовою втратою окупованих Росією територій. На його думку, це дозволить встановити перемир’я.

Кречмер заявив, що Німеччина має не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив, пише Spiegel. Німецький політик підкреслив, що союзники повинні спробувати вплинути на російського диктатора Володимира Путіна, щоб досягти припинення вогню.

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським. Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", — зазначив він.

Водночас Кречмер назвав Росію небезпечним та непередбачуваним сусідом. На його думку, ідея про те, щоб послабити Росію у військовому, політичному й економічному вимірі, щоби вона більше не була загрозою — це бачення з 19 століття. Прем’єр Саксонії вважає, що це закладає основу для нових конфліктів.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, прокоментував заяву Кречмера. За його словами, якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема. Речник також нагадав, що Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом.

"Поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України. Мир в Європі лежить через поразку Москви. Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом і канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європі", — підкреслив Ніколенко.

На його переконання, єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України. При цьому Ніколенко підкреслив, що Україна вдячна, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід.

Нагадаємо, видання New York Times повідомило, що російський диктатор Володимир Путін нібито з вересня посилає сигнали про готовність зупинити бойові зіткнення, залишивши за собою те, що вдалося захопити на цей час.