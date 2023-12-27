Смертельний обстріл вокзалу та евакуаційного поїзда у Херсоні: ексклюзивні фото та відео "Телеграфа"

Ворог масовано атакував місто, один з ударів був спрямований по вокзалу

Увечері у вівторок, 26 грудня 2023 року, росіяни масово обстріляли Херсон. Окупанти вдарили по вокзалу, де на евакуаційний потяг чекали близько 140 громадян.

На місці подій відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив ексклюзивні кадри наслідків балістичного удару по залізничному вокзалу у Херсоні.

Будівля вокзалу сильно постраждала через удар

Як виглядає вокзал у Херсоні після обстрілу

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив про одного загиблого. Жертвою став лейтенант поліції Ігор Місюня, який забезпечував евакуацію людей у більш спокійний регіон. Двоє його колег отримали поранення. Їх доправили до лікарні. Ще двоє цивільних отримали травми через російський удар по вокзалу.

Обстріл був такий сильний, що пошкодилося залізничне полотно. Вибиті шибки, посипалася штукатурка. Вокзал 27 грудня не працює. Його прибирають після ворожого обстрілу.

Зазначимо, що всіх пасажирів, які планували евакуюватись, відвезли до Миколаєва автобусами. Звідти вже херсонці дісталися до української столиці. Евакуаційний потяг прибув до Києва о 7:20, чітко за графіком. На пасажирів з Херсона на пероні чекали медики та співробітники надзвичайної служби, щоб при необхідності надати допомогу.

За даними Прокудіна, за останню добу ворог обстріляв Херсон та область 161 раз. Тільки містом випустили 90 снарядів, а загальна кількість снарядів перевищила 850. Окупанти били по підприємствах, інфраструктурі, житлових кварталах. За останню добу через ворожі обстріли загинуло 3 людей, поранено — 16 осіб.

Херсон щодня обстрілюють окупанти із лівого берега. Саме місто ЗСУ звільнили у листопаді 2022 року, коли російська армія відступила.

Раніше "Телеграф" писав про свідчення очевидиці обстрілу херсонського вокзалу ввечері 26 грудня.