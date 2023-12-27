"Ледве зводимо кінці з кінцями"? Українці відповіли, чи вистачає грошей під час війни

Наразі результати майже не відрізняються від показника середини 2021 року

Переважна більшість українців вважає, що матеріальне становище їхніх сімей залишилося на тому ж рівні, який був до повномасштабної війни. Тільки менше 10% кажуть, що до кінця 2023 року ледве зводять кінці з кінцями.

Такі дані випливають із результатів соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. Його провели серед українців спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року.

"При оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з точки зору того, які покупки дозволяють здійснювати родинні доходи, після початку повномасштабної агресії порівняно з червнем 2021р. зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021р. до 14% у лютому-березні 2023р.)", — йдеться в повідомленні.

У грудні поточного року відсоток цих людей зменшився. Наразі результати майже не відрізняються від показника середини 2021 року. Так, 42,4% відповіли, що загалом їм вистачає грошей на життя, проте великі покупки (холодильник, телевізор, меблі) вже спричиняють труднощі.

38,8% респондентів сказали, що їм вистачає грошей на харчові продукти та придбання необхідних їм речей. Ще 9,8% відзначили, що ледве зводять кінці з кінцями, і грошей їм не вистачає навіть на необхідні харчові продукти.

Також 7,2% опитаних українців сказали, що живуть у достатку, проте поки що не можуть собі дозволити, наприклад, купівлю машини чи квартири. Із загальної кількості респондентів 1,8% не змогли дати відповіді щодо матеріального становища їхньої родини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що серед українців провели опитування на тему того, чи вірять вони у перемогу України у війні з Росією. Більшість респондентів дала однозначну відповідь.