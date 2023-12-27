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"Ледве зводимо кінці з кінцями"? Українці відповіли, чи вистачає грошей під час війни

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Як українці оцінюють своє матеріальне становище під час війни Новина оновлена 27 грудня 2023, 17:56
Як українці оцінюють своє матеріальне становище під час війни. Фото Відкриті джерела

Наразі результати майже не відрізняються від показника середини 2021 року

Переважна більшість українців вважає, що матеріальне становище їхніх сімей залишилося на тому ж рівні, який був до повномасштабної війни. Тільки менше 10% кажуть, що до кінця 2023 року ледве зводять кінці з кінцями.

Такі дані випливають із результатів соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. Його провели серед українців спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року.

"При оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з точки зору того, які покупки дозволяють здійснювати родинні доходи, після початку повномасштабної агресії порівняно з червнем 2021р. зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021р. до 14% у лютому-березні 2023р.)", — йдеться в повідомленні.

У грудні поточного року відсоток цих людей зменшився. Наразі результати майже не відрізняються від показника середини 2021 року. Так, 42,4% відповіли, що загалом їм вистачає грошей на життя, проте великі покупки (холодильник, телевізор, меблі) вже спричиняють труднощі.

38,8% респондентів сказали, що їм вистачає грошей на харчові продукти та придбання необхідних їм речей. Ще 9,8% відзначили, що ледве зводять кінці з кінцями, і грошей їм не вистачає навіть на необхідні харчові продукти.

Також 7,2% опитаних українців сказали, що живуть у достатку, проте поки що не можуть собі дозволити, наприклад, купівлю машини чи квартири. Із загальної кількості респондентів 1,8% не змогли дати відповіді щодо матеріального становища їхньої родини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що серед українців провели опитування на тему того, чи вірять вони у перемогу України у війні з Росією. Більшість респондентів дала однозначну відповідь.

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#Україна #Війна #Опитування #Гроші