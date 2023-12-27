"На кожен удар буде відповідь": Зеленський розповів, як Україна може дати відсіч Росії

Україна нарощує виробництво зброї

Цьогоріч завдяки компаніям українського оборонно-промислового комплексу вдалося втричі збільшити виробництво зброї й техніки порівняно з минулим роком. Також є надзвичайно вагоме зростання виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками та працівниками державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу. За словами глави держави, загалом в оборонному комплексі України – близько 300 тисяч працівників.

Президент зауважив, що в Україні системно розгортається виготовлення боєприпасів для вітчизняних дронів, збільшилися кількісні та якісні показники виробництва ракет. У наступному році окрема увага приділятиметься виготовленню вибухових речовин та порохів, яких у світі дефіцит.

"Завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен їхній удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї. Кожен, хто забезпечує Україну технікою, снарядами, всією необхідною зброєю, забезпечує нашу державу й політичною незалежністю", – наголосив він.

Зеленський також відзначив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. І вже чотири з пʼяти компаній ОПК – це недержавні підприємства.

"Ми маємо нарощувати використання цієї сили, однієї з головних сил людської натури – сили підприємництва. Без цього розвиватися швидко просто неможливо. Буде правильно, щоб державні компанії нарівні конкурували з приватними підприємствами заради якості та швидкості нашого українського виробництва. Ми всі – в одній команді. Нам усім потрібно однакове – перемога", – акцентував президент.

Як повідомив Зеленський, держава зі свого боку продовжить спрощувати бюрократичні процедури – від імпорту складників до процесу допуску до експлуатації, а уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів. Крім того, зазначив президент, оборонний комплекс України стане частиною міжнародної системи оборони, і вже зараз є домовленості з низкою провідних держав і компаній світу про спільне виробництво.

Слід зазначити, що секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив, що з самого початку війни український оборонно-промисловий комплекс, як державний, так приватний, розпочав працювати на обороноздатність нашої країни. За його словами, в Україні є здобутки і наша країна у цій сфері не пасе задніх. Данилов підкреслив, що ті засоби ураження, які виробляє вітчизняний ОПК, "дивують світ".

"Що стосується створення спільних підприємств, цей процес не стоїть на місці. Навіть зараз, коли ми з вами спілкуємося, в тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими партнерами. І така країна не одна. Їх вже декілька, де відбувається спільне виробництво тих компонентів та речей, які конче необхідні на фронті для перемоги", — підкреслив він.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що російське військове виробництво зараз дозволяє збирати більше ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення, однак через постійні обстріли це не дозволяє їм їх накопичувати.