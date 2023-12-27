Від "Новочеркаська" залишилася купа уламків: з’явилися нові супутникові знімки знищеного російського корабля

Постраждав не лише корабель "Новочеркаськ"

У мережі з’явилися якісніші супутникові знімки знищеного російського великого десантного корабля "Новочеркаськ". На кадрах видно й інші пошкодження східного порту у Феодосії після удару ЗСУ.

Зроблено кадри ввечері 26 грудня компанією Maxar Technologies, передає Журналіст The New York Times Крістіан Тріберт. Для порівняння використовувався знімок від 5 грудня, коли всі кораблі та конструкції на території порту були цілими.

Так, на знімках із космосу можна помітити, що від десантного корабля проєкту 775 (за кодифікацією НАТО — "Ropucha") йде білий дим. Щобільше, судно суттєво затопило. Також на фото помітно, що все-таки затоплено ще одне судно, яке стояло біля "Новочеркаська". Також на території заводу пошкоджено одну будівлю.

"Новочеркаськ" 5 грудня до удару ЗСУ

"Новочеркаськ" 26 грудня після удару ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ атакували порт у Феодосії в ніч проти 26 грудня. У Росії визнали, що пошкоджено великий десантний корабель "Новочеркаськ", але заявили, що натомість нібито знищили два українські літаки. Про ступінь пошкоджень корабля окупанти нічого не повідомили. По порту в тимчасово окупованій Феодосії могли вдарити кількома ракетами, які є на озброєнні ЗСУ завдяки допомозі союзників, зокрема.

Також "Телеграф" повідомляв, що Путін злиться через знищення корабля у Криму. Партизани кажуть, що незабаром можуть "полетіти голови" тих, хто недостатньо захистив судно від атак.