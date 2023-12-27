Україна має більше 5 аналогів "шахедів": у Мінстратегпромі розповіли про виробництво дронів-камікадзе

Розробки у держави були ще з 2016 року, але виробництво ударного дрона запустили лише нещодавно

Дальнобійний дрон-камікадзе вітчизняного виробництва, який за характеристиками нагадує іранський "шахед", почали серійно випускати в серпні 2023 року. Причому відповідні розробки держава мала з 2016 року.

Поки що таких дронів випускають небагато, але вже наступного року їх буде набагато більше. Про це глава Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив на пресконференції, повідомляє "Українська правда".

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"Держава з 2016 року мала розробки, які чомусь не випускалися. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати понад тисячу таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів", — сказав Камишін.

Оборонно-промисловий комплекс України поки що може випускати лише десятки вітчизняних "шахедів". Але він поступово нарощуватиме потужності.

В Україні є понад 5 аналогів "шахедів"

Міністр мав на увазі не один конкретний тип дронів. Насправді їх понад п’ять, заявив Камишін.

"У нас є понад п’ять серійно вироблених аналогів Шахед-131. І є один вид, який аналог Шахед-136. У цьому плані можна вибрати будь-яку з позицій, все це серійне виробництво", ― сказав міністр.

Нагадаємо, що Камишін раніше підтвердив заяву президента Володимира Зеленського про виробництво мільйона дронів. На думку міністра, це можливо. Він зазначив, що у 2024 році планують виробити понад 1 млн FPV-дронів та понад 10 тисяч ударних безпілотників середньої дальності. Також Україна серійно випустить дрони, які здатні пролітати понад 1000 км. Таких планують зробити понад тисячу.

Камишін також обіцяв, що Україні вдасться забезпечити FPV-дрони боєприпасами власного виробництва. Потужностей для цього вистачить, упевнений міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ почали використовувати на фронті вітчизняний безпілотник Cobra. Це дешевий ударний дрон, який можна зробити лише за три години. Але він дуже небезпечний для ворога.