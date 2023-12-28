Війна — день 673: росіяни штурмують Авдіївку та інші напрямки, ЗСУ відбивають десятки атак

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують стримувати тиск окупаційних сил, які сфокусували свої зусилля на сході країни. Основні бойові дії ведуться на напрямі Авдіївки, де противник не шкодує людських ресурсів ні техніки. Також "гарячими" напрямками залишаються Бахмутський, Лиманський та Куп’янський напрями.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В окупованому Севастополі пролунало від 3 до 5 вибухів, місцева "влада" повідомляє про роботу ППО

Що було в Україні 25 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 670: росіяни продовжують м’ясні штурми та просуваються біля Авдіївки

Інформацію за 26 грудня дивіться за посиланням:Війна – день 671: українські війська тримаються, у Феодосії потопили російський корабель

Про те, що відбувалося 24 грудня, читайте у склепінні: Війна — день 672: росіяни наступають на Лиманському напрямку і штурмують Авдіївку