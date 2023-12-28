В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у чому причина (оновлено)

Над одним із міст помітили розвідувальний БПЛА

Вранці 28 грудня в Україні розпочалася масштабна повітряна тривога. Під загрозою обстрілу опинились усі області.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що це пов’язано зі злетом ворожого винищувача МіГ-31К. Він є носієм ракет "Кинджал", які летять з великою швидкістю і становлять велику небезпеку. ПВО має вкрай мало часу, щоб ліквідувати ці ракети.

Таким чином, прямо зараз існує небезпека ракетного обстрілу з боку окупантів. Усіх просять перебувати у безпечних місцях та не залишати їх до відповідного розпорядження.

У мережі повідомляють, що над Запоріжжям помічено розвідувальний безпілотний літальний апарат. Про вильоти ракет нині інформації немає.

О 09:38 практично по всіх областях країни було оголошено відбій повітряної тривоги. На щастя, за цей час вибухів та прильотом ніде не сталося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 28 грудня російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе "шахед". Вони були запушені з Приморсько-Ахтарського району (територія Росії). У Повітряних силах України розповіли подробиці цієї події та заявили, що збити вдалося велику частину безпілотників окупантів.