Чи роздаватимуть копи повістки: у Нацполіції озвучили свою позицію

У поліції вважають, що кожен має займатися своєю справою

Законопроект про мобілізацію, запропонований урядом України, серед іншого, передбачає, що поліцейські будуть роздавати повістки без участі військових. Однак у самій поліції проти такої ідеї.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Виговський в інтерв’ю "Українським новинам". Він пояснив таку позицію тим, що поліція і без того має багато функцій.

"У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен має займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різні моменти", — зазначив він.

Глава Нацполіції пояснив, що так відбувається тому, що поліція є найбільшим правоохоронним органом, тому вона й підставляє плече іншим правоохоронним структурам. Він наголосив, що якщо вона цього не робитиме, "то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть".

"Ми документуємо сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК та СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і таким чином люди не йдуть служити. Виходить, що ми з одного боку документуватимемо, а з іншого ще й повістки роздаватимемо? Тому, я вважаю, що у нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо з мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів", — резюмував Виговський.

Як повідомляв "Телеграф", уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що законопроєкт про мобілізацію містить норми, що суперечать Конституції України. За його словами, Україна ризикує перетворитися на подобу Росії, і цього треба уникати.