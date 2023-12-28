Допомога під загрозою? У Німеччині виникли раптові труднощі з виробництвом снарядів для ЗСУ

Більшість німецьких депутатів перешкоджає місцевому заводу з виробництва снарядів

Німеччина виробляє боєприпаси для України, укладаючи один за одним контракти з оборонними підприємствами, щоб позбавити ЗСУ від снарядного голоду. Проте місцева влада німецького міста Тройсдорф перешкоджає цій ініціативі.

Про це повідомляє Euractiv. Міська рада заблокувала плани однієї з найбільших збройових компаній щодо розширення виробництва на місцевому рівні.

Останні кілька тижнів між Тройсдорфом та гігантом збройової промисловості Diehl Defence розгоряється конфлікт. Це підприємство виробляє запальні пристрої, які використовують у вибухових елементах ракет та ракетних зарядів. Зокрема, деталі цього заводу використовують для виготовлення систем ППО IRIS-Т.

У плані Євросоюзу Німеччина має постачати 300–400 тисяч снарядів Україні на рік. І завод у Тройсдорфі є важливою ланкою у цих планах.

"Diehl Defence тепер бачить майбутнє свого заводу в Тройсдорфі під серйозною загрозою після того, як місто вирішило претендувати на частину бізнес-парку, де базується дочірня компанія групи DynITEC", - пише видання.

Виробник зброї планував викупити землю Dynamit Nobel, щоб розширити потужність заводу, але місцева влада проти. Цю ділянку хочуть віддати під забудову офісів чи житла. Майже дві третини депутатів міської ради не готові жертвувати великою територією в центрі Тройсдорфа. Ще один аргумент, який використовує місцева влада, це величезна захисна зона навколо заводу. Річ у тому, що за технікою безпеки підприємство, на якому виробляють вибухові речовини та бойові пристрої, має бути захищене та будувати в цій зоні будь-що заборонено.

Проте проблеми із розширенням збройових підприємств є не лише у Тройсдорфі. Флагман німецької збройової промисловості група Rheinmetall відмовилася будувати новий завод із виробництва пороху для боєприпасів у регіоні Саксонія на сході Німеччини. Проєкт стурбував місцевих жителів і Rheinmetall була змушена перенести будівництво в інше місце в Баварії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина підтвердила плани щодо постачання снарядів Україні 2024 року. Однак розраховувати на великий обсяг допомоги, на жаль, не доводиться.