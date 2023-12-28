"Якщо Україна попросить..." В Естонії цікаво виправдалися за прагнення допомогти у мобілізації

Глава МВС підкреслив, що зараз Естонія не має прав і можливостей видати військовозобов’язаних українців

Глава МВС Естонії Лаурі Ляєнеметс виправдався за свої слова про те, що країна готова передати Україні чоловіків для мобілізації. Він заявив, що його не так зрозуміли та заяву спотворили.

Про це він написав у своєму Фейсбуку. Він наголосив, що виганяти українців з Естонії ніхто не буде, але якщо буде підписано відповідний документ, то й укривати військовозобов’язаних чоловіків країна не має наміру.

"Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, що тут живуть", — сказав Ляєнеметс.

Він додав, що якщо Україна звернеться до Естонії за допомогою у мобілізації, то "відмовитись буде досить складно". Міністр внутрішніх справ наголосив, що відмова означала б, що Естонія повернулася спиною до України у скрутний момент.

"Однак слід сказати, що сьогодні (для видачі військовозобов’язаних чоловіків Україні — ред.) у нас немає такої можливості, згідно з міжнародним правом. Для цього потрібна окрема угода між країнами і як мінімум рішення на урядовому рівні", — підкреслив Лаурі Ляєнеметс.

Міністр зазначив, що українцям, які зараз перебувають в Естонії, потрібно дати чіткий сигнал: нікого не виганятимуть і працювати над відряджанням чоловіків на фронт теж не мають наміру.

Нагадаємо, що минулого тижня естонський міністр заявив, що влада країни хоче дозволити Україні мобілізувати чоловіків, які приїхали до Естонії після початку повномасштабного вторгнення.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Німеччині також прокоментували можливість депортації українських чоловіків у рамках посилення мобілізації. Глава Мін’юсту країни зробив однозначну заяву.