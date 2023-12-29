"Сильний вибух і нічого не видно": юнак розповів, як російські ракети атакували Київ (відео)

Хлопець під час атаки ховався разом із братом в метро

В ніч на 29 грудня окупанти здійснили наймасовішу атаку на Україну з початку повномасштабно вторгнення, частину з повітряних цілей було ліквідовано. Серед постраждалих українскьких міст опинилася й столиця.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов поспілкувався з 18-річним юнаком. Хлопець став свідком ворожої ракетної атака на Київ.

Він розповів, що разом із братом бачив, як летіли три ракети, а потім стався вибух.

Російські терористи цієї ночі випустили по території України 158 ракет і дронів-камікадзе в ніч проти 29 грудня. Захисникам українського неба вдалося збити 114 ворожих цілей. Командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що це була наймасовіша повітряна атака з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Столична влада зазначила, що влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків у трьох районах пошкоджено 11 приватних будинків.

У свою чергу голова держави Володимир Зеленський не залишив без уваги події минулої ночі. За його словами ворог бив майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Президент заявив, що Україна обов’язково помститься.

Раніше "Телеграф" повідомив, що під час ранкової ракетної атаки на Київ пошкоджено будівлю станції метро "Лук’янівська".