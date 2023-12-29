"Від лінії Суровікіна лишилось півтори": експерт розповів про успіхи україців під час контрнаступу 2023

У росіян не все в "шоколаді"

Українські військові протягом літа вели контрнаступальну операцію, тиснувши росіян на Херсонському, Донецькому та Запорізькому напрямках. За 2023 рік, можна виділити, що нас вистачило, аби від "лінії Суровікіна" залишилося півтори. Українці змогли знести половину оборони супротивника.

Про це у розмові з "Телеграфом" розповів експерт Міжнародного інституту демократій, екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий. На його думку, наступної весни наші військові стартуватимуть зовсім з інших позицій.

Експерт вважає, що у росіян немає варіантів, як відновити знищені укріплення. Але варто не забувати, що Силам оборони вдалося приструнити російський флот у Чорному морі. За словами Дикого, це не найбільші наші здобутки.

В розмові з екскомандиром також обговорили питання, що може бути важливіше за просування вперед. Дикий сказав наступне:

"Набагато важливіша кількість знищених ворогів та військової техніки. Річ у тому, що люди в тилу часто вважають, що війна — це переміщення ліній на карті. Насправді суть в іншому. А саме — вбити якнайбільше військових супротивника, залишившись у живих самому. І в цьому сенсі для України 2023 рік — виграшний"

Він вважає, що у першому півріччі 2023, коли військові вели оборону Бахмута — це було дуже важко. У результаті тоді наприкінці весни, як відомо, росіяни захопили те, що залишилося від міста. Але, як каже експерт, зробити це їм вдалося, лише буквально заваливши наші позиції своїми тілами.

"Українські втрати в Бахмуті були в 5—8 разів менші за ворожі. А відступити нам довелося, тому що неможливо утримати оборону, коли сили противника перевищують приблизно 20 разів. Жодна інша армія світу не дозволила б собі таких втрат. Росіяни вважають, що можуть собі дозволити. Ну ок", — сказав Дикий.

Потім почався контрнаступ і навіть тоді втрати України були у два-три рази менші за ворожі, каже екскомандир. Адже, як правило, саме сторона, що наступає, втрачає в три-п’ять разів більше, ніж та, що обороняється.

А ось у росіян, втрати техніки приблизно вп’ятеро вищі, особливо танків. Щодо гармат — це те, що на початку року було артилерійськими дуелями, зараз уже можна називати полюванням, додав експерт.

"У ролі мисливців виступає українська сторона. Наші воїни настільки навчилися використовувати переваги переданих гармат над радянськими, що просто відстрілюють ворожу арту. А останнім часом ми все частіше почали валити літаки супротивник через брак ресурсів (як людських, так і боєприпасів) нам не вдалося додавити ворога. Але продавили ми його добре, втрат завдали значних", — розповів він.

Щодо успіхів наших військовий, Дикий каже, що якщо українці зараз не п’ють каву в Ялті та мають чимало проблем, зовсім не означає, що у росіян все в шоколаді. Адже російська армія зараз має гострі проблеми.

Більше про перемоги військових читайте в нашому інтерв'ю — "Чому Україна має пишатися підсумками 2023 року на фронті: інтерв’ю з Євгеном Диким, ч. 2".