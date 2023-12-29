Спустили річні бюджети цілих областей за ранок: скільки Росії обійшовся удар по Україні

Ціна однієї ракети може коштувати від 10 мільйонів доларів

Російські терористи, 29 грудня, здійснили масовану атаку по території України. За попередніми даними, було випущено 158 засобів повітряного нападу.

Не дивлячись на це, силами протиповітряної оборони було збито більшість з них. Росії це обійшлось у щонайменше у 1,273 мільярда доларів. Про це свідчать розрахунки "Економічної правди".

Одна гіперзвукова ракета Х-47 "кинджал" може коштувати від 10 млн доларів і вище, а загальна вартість 5 пусків становить — 50 млн доларів. Натомість ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тисяч до 50 тис. доларів за одиницю. Отже, щонайменше 36 таких безпілотників коштували Росії 720 тисяч доларів.

За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн доларів тобто загальна вартість випущених ракет — 1,17 мільярда доларів. Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 мільйон американських доларів, тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн доларів.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн доларів, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 42 млн. Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 – по пів мільйона. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн доларів.

"Ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії 1 млрд 273 млн 220 тис. доларів, — підрахували журналісти.

За нашими підрахунками, 1,273 млрд доларів, які Росія витратила на обстріл, в еквіваленті дорівнюють приблизно 114,295 млрд рублів.

Це порівняно з:

місячним бюджетом Пітера (річний дорівнює більше 1 трлн руб.);

річними бюджетами Краснодара та Омська разом;

річним бюджетом Брянської (80 млрд) або Курської областей (92 млрд рублів).

Зазначимо, за словами речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, монітори ще не бачили скільки цілей, як 29 грудня. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було застосовано.

Окрім цього, через масовану атаку в деяких областях відключили світло. У Міненерго розповіли про ситуацію.