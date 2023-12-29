Більша частина з них посмертно: скільки воїнів отримали звання "Герой України" у 2023 році

Вони мужньо захищали нашу державу

У війні, яку Росія розпочала проти України, героїчно борються наші воїни. За подвиги та надзвичайний героїзм указом президента України їм надали звання Героя України.

За 2023 рік найвищу державну нагороду отримали 142 особи, з яких 101 — посмертно. Такі підрахунки зробив "Головком".

Володимир Зеленський протягом 2023 року відзначив різними державними нагородами 29 842 захисників та захисниць, які сміливо протистояли російській навалі та захищали нашу землю. Цей показник менший за торішній, адже у 2022 році було нагороджено 34 тисячі воїнів.

Проте значно зросла кількість тих бійців, які отримали звання посмертно. У 2023 році це 11 709 воїнів проти 5 451 у 2022 році.

"Найвищу державну нагороду Герой України цьогоріч одержали 142 особи, з них 101 – посмертно", — пише "Головком".

Видання зазначає, що чимало з тих, хто удостоївся цього звання до початку повномасштабного вторгнення не мав відношення до військової справи. Проте це не завадило їм героїчно борони Україну та народ.

Раніше "Телеграф" писав, що усі, кому з початку війни було надано звання Героя України, отримають власне житло. Також ця ініціатива поширюватиметься і на кавалерів ордена "Золота Зірка".