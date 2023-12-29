Російська ракета вдарила по приватних будинках на Черкащині, є постраждалі (фото)

Влада пообіцяла відремонтувати всі будинки

Вдень у п’ятницю, 29 грудня 2023 року, російський терор після масованого ракетного удару по Україні продовжився. Ракета впала у місті Сміла Черкаської області, пошкодивши 12 приватних будинків.

Через ворожий удар постраждали шестеро людей. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба.

Скільки ще планує воювати Росія

"Влучання ворожої ракети по приватних будинках. Попередньо, шестеро постраждалих, один — важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків", ― написав Кулеба.

Екстрені служби оперативно прибули на місце удару, там працюють представники влади. Усі потребуючі отримують необхідну допомогу. Кулеба пообіцяв, що всі пошкоджені будинки буде відновлено.

Наслідки обстрілу у Смілі

Через обстріл 12 людей отримали травми

Заступник керівника Офісу президента повідомив про жертви внаслідок ранкового ворожого обстрілу. Атака росіян забрала життя 26 людей. Ще 120 українців отримали поранення. Кулеба закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги.

Зазначимо, що вдень 29 грудня сирена звучала близько двох годин. Ворог продовжив тероризувати населення України, у деяких областях пролунали вибухи. За попередньою інформацією, це були ракети Х-59. Її швидкість може перевищувати 1000 км/год. Такі ракети минулого року часто використовували для ударів по портовій інфраструктурі та нафтобазах.

Раніше "Телеграф" писав, що може означати масована ракетна атака по Україні й чого намагаються досягти росіяни. Експерт припустив продовження атак і припустив, по яких об’єктах може бити ворог.