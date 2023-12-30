"Росія буде змушена..." У Зеленського поставили крапку у питанні про переговори з окупантами

Це не парадокс, а об'єктивний розвиток війни.

В мережі від західних партнерів останнім часом точаться дискусії щодо переговорів Росії з Україною. Але наша країна поки не налаштована в класичному вигляді вести діалог з країною-агресоркою.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Його запитали, чи може він себе уявити учасником наступних мирних переговорів з РФ.

"Переговорів не буде в класичному сенсі цього слова. Будуть ультимативні вимоги до Російської Федерації, відразу на найвищому рівні", — відповів він.

Подоляк додав, що Росія має прийняти цей ультиматум. На його думку, це не парадокс, а об'єктивний розвиток війни.

"Війна: велика, масштабна, інтенсивна, тяжка та кривава. Наші партнери та союзники розуміють, що буде якщо Україна не виграє саме цю війну та що буде далі відбуватись з Європою", — наголосив Подоляк.

Додамо, що переговори з Росією були на початку війни в Білорусі. Але за словами радника голови ОП, це була спроба, щоб Україна капітулювала.

"Єдине, що нам потрібно було на той момент (кінець лютого, початок березня 2022) це тимчасове припинення вогню, аби провести переговори, щоб наша армія змогла зробити відповідні висновки", — згадує він.

Його запитали, чи були на тих переговорах пункти про денацифікацію, відмову від армії та демілітаризацію від російської сторони. Подоляк відповів, що були, а зі сторони України не було сенсу це обговорювати, бо ми не могли відмовитись від того, що вони пропонували.

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