У Путіна цинічно відреагували на вибухи у Білгороді: подробиці

В обстріляне місто направили міністра та рятувальників

Президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про обстріл центру Бєлгорода 30 грудня 2023 року, внаслідок якого десятки людей отримали поранення, також є загиблі. У цьому ударі російська влада традиційно звинувачує Збройні сили України (ЗСУ).

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путін дав розпорядження двом міністрам вирушити до Бєлгорода. Туди ж відправили рятувальників.

"За дорученням президента Володимира Путіна до Бєлгорода вилетіла бригада міністерства охорони здоров’я на чолі з міністром [Михайлом] Мурашком, а також група МНС для надання допомоги постраждалим", ― сказав Пєсков.

Більше жодної реакції від Кремля не було. Президент навіть не висловив співчуття сім’ям загиблих, що вже казати про матеріальну допомогу.

Україна не обстрілювала Білгород

Джерело "Телеграфа" у спецслужбах повідомило, що Сили оборони не причетні до атаки на Бєлгород. Українська сторона вдарила по військових об’єктах на території РФ, яка є законною метою війни. Але російська ППО почало збивати українські ракети, що впали на голови росіян.

"Українські сили безпеки та оборони працюють виключно з військових цілей ворога", — підкреслило джерело в спецслужбах.

Обстріл Білгорода 30 грудня 2023 року

Вдень, приблизно о 14:00, у російському місті, яке знаходиться за 42 км від кордону з Україною, пролунали потужні вибухи. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Білгород знаходиться недалеко від кордону з Україною

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл центру Білгорода. Нібито потрапили до житлового сектору.

У Міністерстві надзвичайних ситуацій (МНС) РФ поінформували, що загинули 14 осіб, включаючи двох дітей. За останніми даними, постраждали 108 людей.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 29 грудня Росія зробила найпотужнішу повітряну атаку по українських містах з початку війни.