"Куди котиться світ": Росії в ООН влаштували дружню "фотосесію" після атаки на Україну (відео)

У залі засідань було небагатолюдно

Після удару по Бєлгороду Росія демонстративно скликала Радбез ООН. Там засудили напади на міста та села як в Україні, так і РФ і навіть знайшли час, щоб пофоткатися з представником країни-агресора.

Це можна було побачити під час трансляції заходу на офіційному каналі ООН на YouTube. На ній, до речі, також було видно, що в залі засідань було небагатолюдно. Деяким журналістам навіть здалося, що представник РФ Небензя "говорив із порожнечею".

Також на засіданні прозвучали вже заїжджені цинічні нісенітниці від росіян щодо війни: "Ми розпочали спецоперацію, щоб зупинити те, що київський режим робив на Донбасі". І останніх ударів по Україні: мовляв, на відміну від України, РФ нібито не вибирає мирних громадян в якості цілей.

Особливо цинічно ця заява виглядає на тлі останньої атаки окупантів, яка стала наймасштабнішою за всю війну. За п’ять годин терористи запустили майже 160 засобів повітряного ураження. Цілями саме стали приватні будинки, торгові центри, пологовий будинок та інша цивільна інфраструктура України. Рахунок загиблих та поранених йде на десятки. А в цей же час атака України, на яку РФ зараз скаржиться всьому світу, була якраз таки по військовим об’єктам і лише з вини російської ППО (це визнали в самій РФ) у Бєлгороді загинули мирні люди.

У відповідь на це все, до речі, у Франції дали зрозуміти Росії, що вона сама є винуватцем того, що сталося.

"Росія має вимірювати ціну цього конфлікту для самої себе", – сказав представник Франції.

У Британії тієї ж думки:

"Якщо Росія хоче, щоб когось звинуватили у загибелі росіян у цій війні, слід починати з Путіна. Президент Путін несе відповідальність за відправки багатьох тисяч російських військовослужбовців на безглузду смерть".

Координатор постійного представництва Великобританії при ООН Том Фіппс також зазначив, що Росія, не зумівши перемогти Україну у військовому відношенні, перейшла до "невиборчих нападів на громадянське населення".

США ж висловили підтримку Україні та заявили, що "російська делегація має закликати свою столицю до дій, а не цю нараду". А поки цього не станеться "США продовжать підтримувати Україну в її зусиллях з оборони".

В Україні ж ще "додали зверху", що "Росії треба готуватися до відповідальності та компенсацій".

Втім, помічник Генсека ООН Халед Хіарі заявив, що організація засуджує напади на міста та села в Україні та Росії.

"Ми однозначно засуджуємо всі напади на міста та села як в Україні, так і в Російській Федерації", — сказав він.

Також Хіарі зазначив, що напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру неприйнятні і мають припинитися негайно.

А після засідання частина делегатів ще й вирішила сфотографуватися із представником країни-терориста Василем Небензею.

Українці вже відреагували на дружню "фотосесію" з агресором.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 29 грудня росіяни атакували кілька українських міст, випустивши понад сотню ракет різних типів. Загальна кількість постраждалих внаслідок атаки на Дніпро, Київ, Запоріжжя, Львів, Одесу, Сумську та Черкаську області 159 осіб, серед яких 39 загиблих.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що генерал-лейтенант ЗСУ оцінив масовану атаку на Україну. Він вважає, що у такий спосіб Путін намагається вплинути на морально-психологічний стан українців.