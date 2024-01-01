"Разом, наш, наші": які слова та як часто використовував президент у зверненні

Промова Зеленського цього року значно відрізнялася від минулорічної

Новорічне звернення президента Зеленського було дуже великим – кільканадцять хвилин. Президенту було, що сказати народові, який вже другий новий рік зустрічає у стані жорстокої війни проти російських загарбників.

"Телеграф" вирішив підрахувати, які слова частіше за все використовував президент у своєму зверненні. Наприклад, він всього двічі згадав про "тероризм", обидва рази стосовно дій Росії проти України.

Перемогу президент згадав дев'ять разів. П'ять разів він використав слово "разом", ніби підкреслюючи необхідність українців єднатися перед великою загрозою з боку росіян.

Україну голова держави згадав 14 разів (що й не дивно), а от країну-терориста – лише один раз. 27 разів президент використав слово "українці" та подібні, а найбільше – слова "наш, наша, нашій, наші", 51 раз. Також Зеленський п'ять разів згадав слово "коаліція" – розповідаючи про успіхи України на стезі отримання військової допомоги.

Раніше "Телеграф" писав, що під час новорічного привітання президента України Володимира Зеленського у кадр на задньому плані потрапило раніше невідоме фото з острова Зміїний, який українські захисники звільнили від росіян влітку 2022 року. На ньому президент показує на адресу росіян всім відомий інтернаціональний жест.

Президент України Володимир Зеленський в останні хвилини 2023 року звернувся до українців із новорічним привітанням, в якому перерахував як здобутки країни та народу у році, що минув, так і озвучив деякі очікування та прогнози щодо 2024 року.